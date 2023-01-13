Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı

Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı

Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor’u 4-1 mağlup etti.

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