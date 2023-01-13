Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı

Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, Sivasspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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