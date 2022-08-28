87. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah, sol çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan’a pasını çıkardı. Çaprazda kaleci Onurcan ile karşı karşıya kalan Ramazan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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