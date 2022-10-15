85. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Emrah, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top az farkla üstten auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor sahasında, Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

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