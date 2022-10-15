Spor Toto süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi’nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan topu müsait durumdaki Onur’a çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Onur’un bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada ceza sahası önünde Mensah, kafayla ceza sahası içerisindeki Gavranovic’e pasını aktardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Gavranovic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada sol kanattan Cardoso’nun ortasında yükselen Kemen’in kafa vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.
34. dakikada Ramazan’ın pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Onur rakibini geçerek önünü boşalttı. Ceza yayı önünde şutunu çeken Onur, kaleci Muslera’nın bakışları arasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx
Kayserispor: Bilal xx, Onur xxx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Ramazan xx, Kemen xx, Mensah xx, Cardoso xx, Gavranovic xxx
Yedekler: Abdulkadir, Karimi, Mustafa Pektemek, Gökhan, Emrah, Mane, Hayrullah, İlhan, Thiam, Bertolacci
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera x, Boey x, Nelsson x, Abdülkerim x, Kazımcan x, Torreira x, Midtsjö x, Yunus x, Mata x, Mertens x, Icardi x
Yedekler: Okan, Dubois, Kerem, Seferovic, Gomis, Berkan, Rashica, Oliviera, Emin, Barış
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Gavranovic (dk. 22), Onur (dk. 34) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemen (Kayserispor), Boey (Galatasaray)
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