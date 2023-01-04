Goller: Mensah (dk. 57), İlhan (dk. 72) (Kayserispor), Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11 ve 63) Shukurov (dk. 47), (Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük’e 4-2 mağlup oldu.

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