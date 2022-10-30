82. dakikada Emrah’ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortaya yükselen Cardoso’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

65. dakikada savunmanın arkasına atılan topu Kayserispor defansı uzaklaştırmakta geç kalınca Onyekuru araya girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2

50. dakikada Ramazan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Gavranovic’in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.