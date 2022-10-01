76. dakikada ceza sahası içerisinde Onur Bulut’un Umut Bozok’a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.