Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Mensah’ın ara pasında topla buluşan Thiam’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
18. dakikada Cardoso’nun ceza sahasına girerken şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
20. dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas’ın sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.
26. dakikada Uğurcan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Mensah’ın pasında Gavranovicmeşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
29. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet’in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx, Cardoso xx, Ramazan xx, Mensah xx, Thiam xx, Gavranovic xx
Yedekler: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Gökhan, Emrah, İlhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolocci
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren xx, Siopis xx, Hamsik xx, Bakasetas xx, Abdülkadir xx, Trezeguet xx, Gomez xx
Yedekler: Taha, Densvil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Gavranovic (dk. 26) (Kayserispor)
Sarı kart: Trezeguet (Trabzonzpor)
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