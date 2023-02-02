89. dakikada Caner’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karzev’in vuruşunda direkten dönen top Keny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Bilal’a kaldı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

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