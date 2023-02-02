Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Gökhan ceza sahasına ortasında Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu. 1-0
58. dakikada Lima’nın uzaktan sert vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
86. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
89. dakikada Caner’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karzev’in vuruşunda direkten dönen top Keny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Bilal’a kaldı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Murat Altan xx, Ogün Kamacı xx
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Arif xx, Carole xx, Kemen xx (Ramazan dk. 86 ?), Campanharo xx, Karimi xx, Emrah xx (Thiam dk. 73 xx), Mane xx (Cardoso dk. 64 xx), Gökhan xx (İlhan dk. 86 ?) Yedekler: Cenk, Attamah, Baran Ali, Ethem, Mert, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Ömer Ali xx, Duarte xx, Touba xx, Lima xx (Karzev dk. 76 xx) Mahmut xx, Mesut Özil xx (Aleksic dk. 46 xx) Berkay xx, Deniz xx (Caner dk. 87 ?), Serdar xx (Keny dk. 76 xx) Okaka xx
Yedekler: Şengezer, Wu, Szysz, Biglia, Muhammet, Edgar
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Ali Karimi (dk. 51) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemen, Carole (Kayserispor), Karzev (Medipol Başakşehir)
Yorumlar