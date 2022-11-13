53. dakikada sol kanatta topu kapan Mensah, ceza sahası dışından şutunu çekti. Üst direğe çarparak oyun alanına dönen topa Emrah gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.