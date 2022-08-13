Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada İbrahim ceza alanı içerisinden sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
65. dakikada Ethemi’nin sağ çaprazdan vuruşunda top kaleyi bulmadı.
69. dakikada sol kanattan Topalli’nin ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz’ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarı gitti.
74. dakikada Emrah Başsan’ın pasında topla buluşan Gavranovic’in şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
78. dakikada sol kanattan Melih’in ortasında ceza sahası içinde Topalli’nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
90+4. dakikada Ramazan’ın pasında Mustafa Pektemek soldan sert vurdu. Kaleci Jensen soluna uzanıp topu çeldi.
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Aleks Taşçıoğlu xx, İsmail Şencan xx
Kayserispor: Bilal Bayezit xx, Onur Bulut xx, Lionel Carole xx, Majid Hosseini xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Gustavo Campanharo xx, Andrea Bertolacci xx (Bernard Mensah dk. 67 x), Emrah Başsan xx, Miguel Cardoso xx (Yaw Ackah dk. 84 ?) Gökhan Sazdağı x (Ramazan Civelek dk. 56 xx), Mario Gavranovic x (Mustafa Pektemek dk. 83 ?)
Yedekler: Cenk Gönen, Carlos Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
İstanbulspor: David Jensen xx, Tuncer Aksu x, Mehmet Yeşil x, Ferhat Yazgan x (Muammer Sarıkaya dk. 58 x), Kristal Abazaj xx (Valon Ethemi dk. 58 x), İbrahim Yılmaz xx, Oğuzhan Berber x (Kağan Bağış dk. 67 x), Okan Erdoğan xx (Patrick Ebert dk. 86 ?), Melih Kabasakal xx, Ali Yaşar x, Jetmir Topalli xx
Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldın Cajic, Emir Gültekin, Yusuf Ali Özer, Michael Ologo Inainfe, Miray Bağış
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Gol: Miguel Cardoso (dk. 3) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Miguel Cardoso, Andrea Bertolacci, Yaw Ackah (Kayserispor), Duhan Aksu, Ali Yaşar (İstanbulspor)
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