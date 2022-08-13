43. dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor, İstanbulspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.