Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - A. Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - A. Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)

43. dakikada Onur’un sağ çizgiden topuk pasıyla topla buluşan Cardoso, penaltı noktasına pasını çıkardı. Müsait pozisyondaki İlhan, istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

7. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Serginho, savunmayı geçerek ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Serginho’nun vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

6. dakikada Thiam’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlhan’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kayserispor, Giresunspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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