Karşıyaka, Ferhat Katipoğlu’nu sezon sonuna kadar kiraladı

Karşıyaka, Ferhat Katipoğlu’nu sezon sonuna kadar kiraladı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

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