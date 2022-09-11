83. dakikada Güray’ın kullandığı köşe vuruşunda, meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.