Kayserispor, Spor Toto Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Kayserispor, Spor Toto Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Onur’un pasında topla buluşan Emrah’ın vuruşunda top yandan auta gitti.
8. dakikada Mane’nin ortasında ceza sahası içinde Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı
12. dakikada Ömer Ali’nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Duarte’nin kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.
45+5. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Murat Altan xx, Ogün Kamacı xx
Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Arif xx, Carole xx, Kemen xx, Campanharo xx, Karimi xx, Emrah xx, Mane xx, Gökhan xx
Yedekler: Cenk, Attamah, Cardoso, İlhan, Baran Ali, Thiam, Ramazan, Ethem, Mert, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Ömer Ali xx, Duarte xx, Touba xx, Lima xx, Mahmut xx, Mesut Özil xx, Berkay xx, Deniz xx, Serdar xx, Okaka xx
Yedekler: Şengezer, Wu, Aleksıc, Keny, Szysz, Biglia, Muhammet, Edgar, Karzev, Caner
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kartlar: Kemen, Carole (Kayserispor)
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