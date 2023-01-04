6. dakikada sol kanattan hareketlenen Cardoso’nun ceza sahası içine gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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