Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Levent, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
6. dakikada sol kanattan hareketlenen Cardoso’nun ceza sahası içine gönderdiği top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
11. dakikada kaleci Bilal’den seken topta Diagne, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
24. dakikada Ozdoyev’in pasında ceza sahasında topla buluşan Kouassi’nin şutu kaleyi bulmadı.
45+3. dakikada Cardoso’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kolovetsios’un kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, Ali Tuna xxx
Yukatel Kayserispor: Bilal x, Onur xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Carole xx, Kemen xx, Karimi xx, Cardoso xx, Mensah xx, Mustafa xx, Gavranovic xx
Yedekler: Abdulkadir, Gökhan, Emrah, Mane, İlhan, Ramazan, Talha, Arif, Uzodimma, Campanharo
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fatih Karagümrük: Batuhan xx, Biraskhi xx, Rayyan xx, Dresevic xx, Levent xx, Shukurov xx, Ricci xx, Ozdoev xx, Kouassi xx, Borini xx, Diagne xx
Yedekler: Viviano, Muzaffer, Kerim Frei, Colin Kazım, Samet, Burak, Lawrencex, Salih, Adnan
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Levent Mercan (dk. 1), Diagne (dk. 11) (Karagümrük)
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