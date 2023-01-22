80. dakikada yaptığı presle topu kazanan Gökhan, ceza sahası çizgisi önünden sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

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