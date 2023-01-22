Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Masuaku’nun sol kanattan ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
66. dakikada Muleka’nın sağ kanattan ortasında arka direkte müsait pozisyondaki Cenk’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mensah’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.
80. dakikada yaptığı presle topu kazanan Gökhan, ceza sahası çizgisi önünden sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten gitti.
85. dakikada Carole’ün ortasında ceza sahası içerisinde kafalardan seken topu önünde bulan Kolovetsios’un şutunda top kalenin üzerinde dışarıya gitti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Kayserispor: Cenk x, Onur x, Kolovetsios x, Hosseini x, Carole x, Campanharo x (Karimi dk. 46 x), Cardoso xx (İlhan dk. 72 x), Kemen x, Mensah x (Ramazan dk. 83 x), Mane x (Emrah dk. 46 x), Gökhan x
Yedekler: Bilal, Arif, Ethem, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Tayyip xx, Saiss xx, Masuaku xx, Salih xx (Necip dk. 89 ?), Gedson Fernandes xx, Muleka xx (Dele Alli dk. 70 x), Redmond xxx (Welinton dk. 89 ?), Tayfur xx, Cenk xx (Aboubakar dk. 70 x)
Yedekler: Ersin, Berkay, Atiba, Emrecan, Kerem, Umut
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Redmond (dk. 2), Salih (dk. 43) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Rosier (dk. 90+4) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mensah, (Kayserispor), Saiss, Redmond (Beşiktaş)
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