Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: “Hakem performansından hiç memnun değilim”

Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: “Hakem performansından hiç memnun değilim”

37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mane, aşırtma vuruş denedi ancak kaleci Mert gole izin vermedi.

2. dakikada Campanharo’nun hatasıyla topu ceza sahasında önünde bulan Redmond, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Yukatel Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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