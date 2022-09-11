18. dakikada Thiam’ın sol kanattan Gavranovic’e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.