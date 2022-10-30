39. dakikada Onyekuru’nun ceza sahası içerisinde yerde kalması nedeniyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Sonrasında VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararını iptal etti.

31. dakikada Akintola’nın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Svensson’un vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

12. dakikada Belhanda’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan N’Diaye, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

6. dakikada Tiham’ın pasıyla sağ çaprazda kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Kemen’in sert vuruşunda Ertaç, güçlükle topu kornere çelmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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