Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Belhanda’nın vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
6. dakikada Tiham’ın pasıyla sağ çaprazda kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Kemen’in sert vuruşunda Ertaç, güçlükle topu kornere çelmeyi başardı.
12. dakikada Belhanda’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan N’Diaye, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
31. dakikada Akintola’nın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Svensson’un vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
39. dakikada Onyekuru’nun ceza sahası içerisinde yerde kalması nedeniyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Sonrasında VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararını iptal etti.
45. dakikada Onyekuru’nun sol kanattan çıkardığı topla çizgisi önünde buluşan Belhanda’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ali Saygın Ögel xx, Abdullah Bora Özkara
Kayserispor: Bilal x, Onur x, Hosseini x, Karimi xx, Carole xx, Campanharo xx, Ramazan x, Kemen x, Mensah xx, Thiam xx, Gavranovic x
Yedekler: Abdulkadir, Kolovetsios, Cardoso, Mustafa Pektemek, Gökhan, Emrah, Mane, Hayrullah, İlhan, Bertolacci
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xx, Semih xx, Rodrigues xx, N’Diaye xxx, Stambouli x, Akintola xx, Onyekuru xx, Emre x, Belhanda xx
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Bjarnason, Assombalonga, Manev, İsmail, Gulbrandsen, Yusuf, Gökhan Töre, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: N’Diaye (dk. 13) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Ramazan, Mensah (Yukatel Kayserispor), N’Diaye (Adana Demirspor)
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