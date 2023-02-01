Goller: Fall (dk. 14), Eysseric (dk. 29 pen.), Aytaç Kara (dk. 45+4 pen. ve 50) Ben Ouanes (dk. 50) (Kasımpaşa), Savicevic (dk. 10) (Giresunspor)

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Tirpan xx, Tarkan Serbest xx (Graovac dk. 79 x), Ryan Donk xx, Yasin Özcan xxx (Selim Dilli dk. 86 ?), Aytaç Kara xx, Eysseric xxx (Feyzi Yıldırım dk. 80 ?), Hajradinovic xx (Tunay Torun dk. 74 x), Ben Ouanes xxx, Mounir Chouiar xx (Berat Kalkan dk. 80 ?), Fall xxx

50. dakikada Yasin Özcan’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Ben Ouanes’in ceza sahası sol çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, Girensunspor’u 5-1 mağlup etti.

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