Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, Girensunspor’u 5-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, Girensunspor’u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Yasin Özcan’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Ben Ouanes’in ceza sahası sol çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
66. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Mounir Chouiar’ın ortasında kale önünde Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Ali Tuna
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Tirpan xx, Tarkan Serbest xx (Graovac dk. 79 x), Ryan Donk xx, Yasin Özcan xxx (Selim Dilli dk. 86 ?), Aytaç Kara xx, Eysseric xxx (Feyzi Yıldırım dk. 80 ?), Hajradinovic xx (Tunay Torun dk. 74 x), Ben Ouanes xxx, Mounir Chouiar xx (Berat Kalkan dk. 80 ?), Fall xxx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Yunus Mallı, Ahmet Emin Engin, Bahoken, Ali Demirel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Giresunspor: Onurcan Piri x, Hayrullah Bilazer x (Talha Ülvan dk. 74 x), Görkem Sağlam x (Faustin dk. 74 x), Perez xx, Alper Uludağ x (Faruk Can Genç dk. 63 x), Campuzano x (Kuwas dk. 63 x), Savicevic xx, Mejia x (Murat Akpınar dk. 85 ?), Serginho x, Sainz xx, Bajic x
Yedekler: Ferhat Kaplan, Arda Kılıç, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek, Mert Kurt
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Fall (dk. 14), Eysseric (dk. 29 pen.), Aytaç Kara (dk. 45+4 pen. ve 50) Ben Ouanes (dk. 50) (Kasımpaşa), Savicevic (dk. 10) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Aytaç Kara, Eysseric (Kasımpaşa), Hayrullah Bilazer, Mejia (Giresunspor)
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