Sarı kartlar: Ben Ouanes, Bahoken (Kasımpaşa)

Goller: Ben Ouanes (dk. 11), Mamadou Fall (dk. 32 ve 83), Eyseric (dk. 67) (Kasımpaşa), Ahmed Hassan (dk. 90+1) (Alanyaspor)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan Serbest x (Graovac dk. 16 x), Ryan Donk xxx, Yasin Özcan xxx (Berat Kalkan dk. 87 ?), Hajradinovic xx, Aytaç Kara xxx, Eysseric xxx (Celina dk. 87 ?), Ahmet Engin xxx (Cedric Bahoken dk. 62 x), Ben Ouanes xxx, Mamadou Fall xxx

83. dakikada orta sahada topla buluşan Mamadou Fall sağ çaprazdan ceza sahasına girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 4-0

67. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eyseric, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Runarsson’un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak yakın kale köşeden filelerle buluştu. 3-0

64. dakika Hajradinovic’in savunma arkasına attığı uzun pasta rakip kaleye ilerleyen Bahoken’in ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında dışarı çıktı.

54. dakikada Efkan’ın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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