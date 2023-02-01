Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Tirpan xx, Tarkan Serbest xx, Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx, Hajradinovic xx, Ben Ouanes xx, Mounir Chouiar xx, Fall xx

45. dakikada Tirpan’ın sağ taraftan ortasında Bilazer’in şut çektiği sırada Eysseric yaptığı faul sonrası, top dışarı çıktı. Ardından VAR’dan gelen uyarı neticesinde hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Eysseric’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak, sağ kale direğinin dibinden filelere gitti. 2-1

26. dakikada Tirpan’ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kaleci Onurcan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını işaret etti.

14. dakikada Ben Ouanes’in sağdan ortasında Fall, ceza sahası içi sağ çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, Girensunspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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