Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Fabiano xx, Djilobodji xx, Ryan Donk xxx, Ben Ouanes xx, Eysseric xx (Aytaç Kara dk. 90+1 ?), Mickael Malsa xxx (Hajradinovic dk. 84 ?), Mickael Tırpan xx, Fall xxx (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Chouiar xxx (Ali Gholi dk. 75 x), Koita xxx

90+3. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazından önünde bulan Aytaç Kara bekletmeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, kaleci Leite son anda topu kornere çeldi.

74. dakikada Tırpan’ın savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, rakip savunmayı çalımlayıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

73. dakikada Antalyaspor atağında Fernando’nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’ın son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

60. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın savunmadan çıkmaya çalışırken yaptığı hata sonrasında sağ tarafta topla buluşan Fall’ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Malsa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

60. dakikada Donk’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Koita’nın kafayla indirdiği topa Tırpan ceza alanı ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.

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