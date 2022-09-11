Goller: Bahoken (dk. 16) (Kasımpaşa), Gomis (dk. 20), Kerem Aktürkoğlu (dk. 50 ve 69) (Galatasaray)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ounnes xx, Tirpan xx (Turgay Gemicibaşı dk. 87 ?), Fall xx (Yunus Mallı dk. 72 x), Hajradinovic xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Eysseric xx (Aytaç Kara dk. 72 x), Celina xx (Ahmet Engin dk. 46 x), Bahoken xxx

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

69. dakikada Van Aanholt’un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Kerem’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

50. dakikada Oliveira’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Kerem’in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.

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