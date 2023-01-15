Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Florent Hadergjonaj x (Celina dk. 67 x), Daniel Graovac x (Ali Sühan Demirel dk. 80 ?), Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Mickael Tirpan xx, Eysseric xx, Mortadha Ben Ouannes xx, Ahmet Emin Engin xx (Berat Kalkan dk. 73 x), Haris Hajradinovic xx (Yunus Mallı dk. 73 x), Stephane Bahoken xx

90+10. dakikada defasın uzun pasında ceza sahası içinde Ryan Donk’un indirdiği topu alan Stephane Bahoken yerden sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Çağdaş Altay ilk önce golü iptal etti. Daha sonra VAR’dan pozisyonu izleyen Çağdaş Altay golü verdi. 2-2

61. dakikada Kazım Kazım’ın pasında ceza sahası içi solunda topu alan Fabio Borini’nin topu düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

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