Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Fabiano xx, Djilobodji xx, Ryan Donk xx, Ben Ouanes xx, Eysseric xx, Mickael Malsa xx, Mickael Tırpan xx, Fall xx, Chouiar xx, Koita xx

42. dakikada Bünyamin’in ceza sahası içinde Couiar’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR talimatıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın hatası sonrasında araya giren Fall’ın pasında, topla buluşan Koita’nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

26. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Koita, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

22. dakikada Eysseric’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Leite’nin müdahalesiyle ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Chouiar, yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Larsson’un savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım’ın karşı karşıya pozisyonda ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat iki hamlede topu kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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