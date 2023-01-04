Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Goller: Ben Ouanes (dk. 11), Mamadou Fall (dk. 32) (Kasımpaşa)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest x (Graovac dk. 16 x), Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Hajradinovic xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx, Ahmet Engin xxx, Ben Ouanes xx, Mamadou Fall xxx

29. dakika Hadergjonaj’ın yerden ceza sahası ön çizgisine gönderdiği pasta Hajradinovic yerden kaleye düşündü, ceza saha içinde sol çaprazda top Ahmet Engin’in önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Runarsson iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada Hajradinovic’in sol çapraza gönderdiği pasta, Ahmet Engin ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topa Ben Ouanes’in yer düzgün vuruşunda kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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