58. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Engin’in yarım vole şeklinde yaptığı vuruş üst direkten döndü. Dönen topa altıpas içi sağ tarafında kaleci Gökhan’dan önce yükselen Koita’nın kafası filelere gitti. 1-0

48. dakikada Taylan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Beridze’nin ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Sowe’nin penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

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