Kırmızı kart: Ben Ouannes (dk. 90+8) (Kasımpaşa)

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Ryan Donk xx, Sadık Çiftpınar xx, Mickael Tırpan xx, Yasin Özcan xx (Berat Kalkan dk. 80 ?), Eysseric xx, Hajradinovic xx (Aytaç Kara dk. 60 x), Ben Ouanes xx, Celina xx (Ahmet Engin dk. 74 x), Fall xx, Bahoken xx

90+11. dakikada Keny’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler’İn vuruşunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Szysz’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

Şakir Özkayımoğlu: “Takımımız bütün her şeyini sahada verdi, buradan 3 puanla İzmir’e dönüyoruz”

Şakir Özkayımoğlu: “Takımımız bütün her şeyini sahada verdi, buradan 3 puanla İzmir’e dönüyoruz”

90+5. dakikada sol kanattan Serdar Gürler’in içeri çevirdiği topa Szysz kafa vuruşunu yaptı. Ben Ouannes’in elle müdahalesi sonucu hakem Turgut Doman VAR’a danışarak penaltıya hükmetti.

77. dakikada sağ taraftan Tirpan’ın ortasında sol tarafta Ahmet Engin ön direğe indirdi. Bahoken’in ön direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

57. dakikada ceza yayı sağ tarafından Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi.

48. dakikada sol taraftan Serdar Gürler’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Aleksic topla buluştu. Aleksic’in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1’lik skorla mağlup oldu.

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