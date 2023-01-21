Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Ryan Donk xx, Sadık Çiftpınar xx, Mickael Tırpan xx, Yasin Özcan xxx, Eysseric xx, Hajradinovic xx, Ben Ouanes xx, Celina xx, Fall xx, Bahoken xx

29. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Deniz Türüç’ün yerden ortasında kale önünde Keny’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Keny’nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.

16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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