Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Tirpan xx, Fall xx, Hajradinovic xxx (Graovac dk. 90+3 ?), Eysseric xx (Aytaç Kara dk. 83 ?), Celina xxx (Ahmet Engin dk. 88 ?), Bahoken xx

50. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Bahoken’in ceza sahası içine girip kaleci Günay ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Günay’dan oyun alanına döndü.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü 1-0’lık skorla mağlup etti.

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