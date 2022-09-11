Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ounnes xx, Tirpan xx, Fall xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Celina xx, Bahoken xxx

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira’nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hadergjonaj’ın ortasında Celina kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Yunus, yerden içeri çevirdi. Kale önünde Gomis’in dokunuşunda top yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

16. dakikada sol çaprazdan Ben Ouannes’in içeri çevirdiği topa ön direkte Bahoken’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

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