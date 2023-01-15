Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Florent Hadergjonaj xx, Daniel Graovac xx, Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Mickael Tirpan xx, Eysseric xx, Mortadha Ben Ouannes xx, Ahmet Emin Engin xx, Haris Hajradinovic xxx, Stephane Bahoken xx

29. dakikada Eysseric’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Otabek Shukurov’un elle oynamasından dolayı hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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