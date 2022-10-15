Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor’u konuk etti. Adana temsilcisi sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor’u konuk etti. Adana temsilcisi sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Sadık’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Celina’nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Ertaç’tan dönen topu Bahoken tamamladı ancak bu kez de kale önünde savunma gole izin vermedi.

20. dakikada Belhanda sol çaprazdan 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girip sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

34. dakikada Stambouli’nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yükselen Samet kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Emre Akbaba’nın zor pozisyonda şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanatta Stambouli’de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası yayına yerden gönderdiği ortada Belhanda gelişine sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-1

40. dakikada Kevin Rodrigues’in kullandığı taç atışında soldan son çizgiye inen Belhanda penaltı noktası üzerindeki Akintola’ya çıkardı. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği şutla fark 2’ye çıktı. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada pasla kullanılan korner atışında Celina ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Sadık’ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

54. dakikada Hajradinovic’in pasında savunmanın arkasına sarkan Bahoken çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Ertaç 2 hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada Ben Ouannes’in soldan ceza sahasın gönderdiği ortada savunmadan seken top Aytaç’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlağı önünde bulan Bahoken düzeltip vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-2

64. dakikada Belhanda’nın pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru süratle ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılıp sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-3

86. dakikada Sadık’ın sektirdiği top Yusuf Sarı’nın önünde kaldı. Bu futbolcu topla birlikte ceza sahasına girip müsait pozisyondaki Ndiaye’ye çıkardı. Ndiaye yerden bir vuruşla farkı 3’e çıkardı. 1-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mustafa Savranlar xx, Murat Altan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Bruma x, Sadık x, Ben Ouannes x, Tirpan x, Fall x (Ahmet Engin dk. 73 x), Hajradinovic x, Aytaç x (Yunus dk. 67 x), Celina x (Petretta dk. 67 x), Bahoken xx

Yedekler: Erdem, Graovac, Mehmet Feyzi, Donk, Tunay, Turgay, Ali Sühan

Teknik Direktör: Şenol Can

Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xxx, Samet xxx (Semih dk. 67 xx), Rakitskiy xxx, Rodrigues xxx, Emre Akbaba xxx (Yusuf Sarı dk. 78 xx), Ndiaye xxx, Stambouli xxx, Akintola xxx (Assombalonga dk. 87 ?), Onyekuru xxx (Gulbrandsen dk. 67 xx), Belhanda xxx (Bjarnason dk. 87 ?)

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Gökhan İnler, Dzyuba

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Belhanda (dk. 37), Akintola (dk. 40), Onyekuru (dk. 64), Ndiaye (dk. 86) (Adana Demirspor), Bahoken (dk. 56) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Tirpan (Kasımpaşa), Samet Akaydın, Onyekuru, Ertaç (Adana Demirspor