Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Graovac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Turgay Gemicibaşı xx (Aytaç Kara dk. 74 x), Fall xx, Hajradinovic xxx (Bruma dk. 85 ?), Eysseric xx (Ahmet Engin dk. 74 x), Celina xxx (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 82 ?), Bahoken xx (Erdem Çetinkaya dk. 85 ?)

81. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Varga’nın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı A. Hatayspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.