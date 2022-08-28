Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Graovac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Turgay Gemicibaşı xx, Fall xx, Hajradinovic xxx, Eysseric xx, Celina xxx, Bahoken xx

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Celina’nın ortasında Fall kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erce oyun alanına çeldi.

41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Eysseric’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Bahoken’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce’den oyun alanına döndü.

36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

19. dakikada sağ taraftan Hadegjonaj’ın yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Eysseric’in direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren El Kaabi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’dan döndü. Dönen topu takip eden Lobjanidze’nin dar açıdan tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kendisine çarparak auta gitti.

4. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj’ın içeri çevirdiği topla ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Hajradinovic’in kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında A. Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.