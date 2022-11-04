38. dakikada Taylan’ın uzun pasında sol tarafta topla buluşan Sowe, ceza sahasına girip topu sağ çaprazdaki Beridze’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

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