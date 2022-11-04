Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Tirpan’ın kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.
38. dakikada Taylan’ın uzun pasında sol tarafta topla buluşan Sowe, ceza sahasına girip topu sağ çaprazdaki Beridze’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, İlker Takpak xx
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Graovac xx, Donk xx, Hadergjonaj xx, Petretta xx, Tirpan xx, Celina xx, Aytaç xx, Fall xx, Ahmet Emin xx, Ali Sühan xx
Yedekler: Yunus Emre, Bruma, Mehmet Feyzi, Yasin, Nihat, Tunay, Oğuzhan, Selim, Koita, Berat
Teknik Direktör: Şenol Can
MKE Ankaragücü: Gökhan xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Yasin Güreler xx, Tolga xx, Taylan xx, Pedrinho xx, Beridze xx, Jese xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır, Pedro, Oğuz, Atakan, Şahverdi, Ariyibi, Diack, Emre Kılınç, Fıratcan, Chatzigiovannis
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
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