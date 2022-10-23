Sarı kartlar: Ben Ouanes, Sadık Çiftepınar (Kasımpaşa) Hosseini (Kayserispor)

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic x (Aytaç Kara dk. 79 x), Mickael Tirpan x, Valentin Eysseric x, Mamadou Fall x (Ahmet Engin dk. 79 x), Celina xx (Petretta dk. 66 x), Bahoken x (Ali Demirel dk. 71 x)

90. dakikada sağ taraftan Aytaç Kara’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Tirpan’ın yakın direkten kafa vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

85. dakikada Kayserispor atağında ileri atılan uzun pasta sol tarafta topla buluşan Mensah, ceza sahası içine girer girmez sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

53. dakikada Kasımpaşa atağında sol taraftan Ben Ouannes’in ortasında Bahoken iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal, kucağına gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor’u konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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