Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic xx, Mickael Tirpan xx, Valentin Eysseric xx, Mamadou Fall xx, Celina xx, Bahoken xx

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas ile topla buluşan Mensah’ın kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada araya atılan pas ile topla buluşan Mamadou Fall, bekletmeden içeri çıkardı. Topla buluşan Hajradinovic gelişine şutu çekti ve kaleci savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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