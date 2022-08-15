45+3. dakikada Osayi Samuel’in pasında Valencia sağ tarafta topla buluştu ve yerden ceza sahası içine gönderdiği topu Emre Mor filelere gönderdi. 0-3

34. dakikada Gustavo Henrique’nin uzun pasında topla buluşan Lincoln’un sağ taraftan açtığı ortada Enner Valencia topu yakın mesafeden kafa vuruşu ile ağlara yolladı. 0-2

30. dakikada kontra atağa çıkan Fenerbahçe’de Ferdi’nin pasında sol tarafta topla buluşan Joshua King topu Valencia ile buluşturdu. Savunmayı çalımlayarak son çizgiye inmeden şutunu çeken Valencia meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta yolladı.

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşmak isteyen Enner Valencia, Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Emre’yi kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

8. dakikada rakip sahada topu sürerek ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ara pası ile topu Joshua King’in önüne yuvarladı. Topla buluşan Joshua King, kaleci Ertuğrul’u da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

3. dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu’nun sağ taraftan ortasında Joshua King kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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