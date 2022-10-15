Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Bruma x, Sadık xx, Ben Ouannes x, Tirpan xx, Fall x, Hajradinovic x, Aytaç x, Celina x, Bahoken x

40. dakikada Kevin Rodrigues’in kullandığı taç atışında soldan son çizgiye inen Belhanda penaltı noktası üzerindeki Akintola’ya çıkardı. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği şutla fark 2’ye çıktı. 0-2

37. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanatta Stambouli’de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası yayına yerden gönderdiği ortada Belhanda gelişine sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-1

34. dakikada Stambouli’nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yükselen Samet kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Emre Akbaba’nın zor pozisyonda şutunda top az farkla auta gitti.

20. dakikada Belhanda sol çaprazdan 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girip sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

15. dakikada Sadık’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Celina’nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Ertaç’tan dönen topu Bahoken tamamladı ancak bu kez de kale önünde savunma gole izin vermedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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