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88. dakikada Samba Kamara’nın geri pasında araya giren Jason Lokilo’nun ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşa Vural ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

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80. dakikada kaleci David Jensen’in hızlı oynaması için hakem Halil Umut Meler’e itiraz eden Max Gradel sarı kart gördü. Daha sonra Halil Umut Meler’in bu kararı sonrası alkışlayan Gradel ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

74. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ kanattan ortasında arka direkte topu önünde bulan Max Gradel’in yere çarptırarak yaptığı vuruşta kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

59. dakikada Lokilo’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Duhaney’in uzak köşeye vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor evinde karşılaştığı DG Sivasspor’u 3-0 mağlup etti.

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