89. dakikada Mame Thiam’ın ara pasında defansın arkasına sarkan İlhan Parlak’ın kale önünde yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-4

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Kayserispor’a 4-2 mağlup oldu.

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