Hamdi Yılmaz: "Hakem aleyhimize çok fazla düdük çaldı"

Hamdi Yılmaz: "Hakem aleyhimize çok fazla düdük çaldı"

32. dakikada defansın uzun pasında Emeka Eze topu indirdi ve pasını Lokilo’ya aktardı. Topla ilerleyen Lokilo’nun attığı ara pasında defansın arkasına sarkan Valon Ethemi ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

18. dakikada Miguel Cardoso’nun sağ kanattan ortasında ön direkte topu alan Carlos Mane, rakiplerini geçip düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

10. dakikada Ali Karimi ile iki mücadele sırasında Muammer Sarıkaya pasını Jason Lokilo’ya aktardı. Lokilo’nun ceza yayından sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-siyahlıların 2-1lik üstünlüğü ile sona erdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.