Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Hadergjonaj xx, Bruma x, Tarkan Serbest x, Petretta xx (Ahmet Engin dk. 77 xx), Mickael Tırpan x, Eysseric x (Yasin Özcan dk. 89 ?), Mamadou Fall x, Celina xx (Hajradinovic dk. 65 xx), Ben Ouanes xx, Koita x (Bahoken dk. 77 x)

78. dakikada sağ taraftan Ethemi’nin kullandığı duran top sonrası arka direkte Okan Erdoğan meşin yuvarlağı kafayla içeriye gönderdi. Emir Kaan Gültekin’in kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul soluna yatarak kurtarırken, Emir tekrar dokundu ve uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1

72. dakikada Ethemi’nin savunma arkasına gönderdiği pası ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol eden Duhaney, şutunu çekerken kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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