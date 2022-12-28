Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada Valon Ethemi, ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılarak pasını penaltı noktasına aktardı. Boşta kalan topu İbrahim Yılmaz şutunu çekerek dışarı gönderdi.
72. dakikada Ethemi’nin savunma arkasına gönderdiği pası ceza sahası içi sağ çaprazda kontrol eden Duhaney, şutunu çekerken kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
78. dakikada sağ taraftan Ethemi’nin kullandığı duran top sonrası arka direkte Okan Erdoğan meşin yuvarlağı kafayla içeriye gönderdi. Emir Kaan Gültekin’in kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul soluna yatarak kurtarırken, Emir tekrar dokundu ve uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi. 2-1
90+6. dakikada hızla ceza sahasına giren Valon Ethemi’nin pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya’nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Duhaney xx, Ologo xx (Mehmet Yeşil dk. 88 ?), Okan Erdoğan xx, Duhan Aksu xx, Muammer Sarıkaya xx, Melih Kabasakal xx, Eduart Rroca xx (Aldin Cajic dk. 88 ?), Emir Kaan Gültekin xxx (Oğuzhan Berber dk. 87 ?), Valon Ethemi xxx (Kağan Miray Bağış dk. 90+9 ?), İbrahim Yılmaz x (Ali Yaşar dk. 90+6 ?)
Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran x, Hadergjonaj xx, Bruma x, Tarkan Serbest x, Petretta xx (Ahmet Engin dk. 77 xx), Mickael Tırpan x, Eysseric x (Yasin Özcan dk. 89 ?), Mamadou Fall x, Celina xx (Hajradinovic dk. 65 xx), Ben Ouanes xx, Koita x (Bahoken dk. 77 x)
Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Daniel Graovac, Tunay Torun, Yusuf Mallı, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Petretta (dk. 26) (Kasımpaşa), Valon Ethemi (dk. 29), Emir Kaan Gültekin (dk. 78) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Tırpan, Tarkan Serbest, Bruma, Petretta (Kasımpaşa), İbrahim Yılmaz, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)
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