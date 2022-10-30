Goller: Michy Batshuayi (dk. 18 pen., 49 ve 88), İrfan Can Kahveci (dk. 36), Enner Valencia (dk. 86) (Fenerbahçe), Jetmir Topalli (dk. 4, dk. 67 ) (İstanbulspor)

48. dakikada Attila Szalai’nin geri pasında araya giren Jetmir Topalli’nin ceza sahası içine girip kaleci Altay Bayındır’ı geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

36. dakika Emre Mor’un pasında topu alan İrfan Can Kahveci, ceza yayının sağından yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

24. dakikada Emre Mor’un ceza sahası içi solundan pasında topu alan Michy Batshuayi’nin rakipleri geçerek kale önünden vuruşunda İstanbulspor defansı meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu penaltı noktası yakınında alan Miha Zajc’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı ortada Ali Yaşar’ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor’u 5-2’lik skorla mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.