Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor’u 5-2’lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı İstanbulspor’u 5-2’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında topu alan Emre Mor’un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı ortada Ali Yaşar’ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’in solundan ağlara gitti. 0-1
24. dakikada Emre Mor’un ceza sahası içi solundan pasında topu alan Michy Batshuayi’nin rakipleri geçerek kale önünden vuruşunda İstanbulspor defansı meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu penaltı noktası yakınında alan Miha Zajc’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
29. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
36. dakika Emre Mor’un pasında topu alan İrfan Can Kahveci, ceza yayının sağından yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Attila Szalai’nin geri pasında araya giren Jetmir Topalli’nin ceza sahası içine girip kaleci Altay Bayındır’ı geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
49. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michy Batshuayi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
67. dakikada Muammer Sarıkaya’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli’nin sol taraftan ilerleyip kaleci Altay Bayındır’ı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
86. dakikada kaleci Miguel Crespo’nun pasında ceza sahası içinde Michy Batshuayi topu aldı. Batshuayi bekletmeden sol tarafa pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-4
88. dakikada Lincoln’ün ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Enner Valencia’nın içeriye verdiği pasta Michy Batshuayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-5
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ekrem Kan xx, Erdinç Sezertam xx
İstanbulspor: David Jensen x, Oğuzhan Berber x, Mehmet Yeşil x (Patrick Ebert dk. 60 x), Mehremic x, Ali Yaşar x, Okan Erdoğan x, Melih Kabasakal x, Muammer Sarıkaya xx (Emir Kaan Gültekin dk. 84 ?), Jetmir Topalli xxx, Valon Ethemi x, İbrahim Yılmaz x
Yedekler: Alp Arda, Tuncer Duhan Aksu, Kristal Abazaj, Aldin Cajic, Vefa Temel, Duhaney, Sindrit Guri, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Fenerbahçe: Altay Bayındır x, Ferdi Kadıoğlu xx, Serdar Aziz xx, Attila Szalai x, Ezgjan Alioski xx (Lincoln dk. 66 xx), Willian Arao xx, Miha Zajc xx (Miguel Crespo dk. 75 xx), İrfan Can Kahveci xxx (İsmail Yüksek dk. 90 ?), Emre Mor xxx (Bright Osayi-Samuel dk. 66 x), Joao Pedro xx (Enner Valencia dk. 66 xx), Michy Batshuayi xxx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Yiğit Efe Demir
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Michy Batshuayi (dk. 18 pen., 49 ve 88), İrfan Can Kahveci (dk. 36), Enner Valencia (dk. 86) (Fenerbahçe), Jetmir Topalli (dk. 4, dk. 67 ) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Patrick Ebert (İstanbulspor)
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