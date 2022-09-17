Sarı kartlar: Josef de Souza, Welinton, Redmond (Beşiktaş), Melih Kabasakal (İstanbulspor)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx (Tayfur Bingöl dk. 50 x), Tayyip Talha Sanuç xx (Welinton dk. 50 x), Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx, Salih Uçan xx, Josef de Souza xx, Gedson Fernandes xx, Jackson Muleka xx (Cenk Tosun dk. 79 x), Kevin N’koudou xx (Nathan Redmond dk. 46 xx), Wout Weghorst xx

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

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