Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Josef’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih’in plase vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

86. dakikada ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören pozisyondan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar’ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

89. dakikada İstanbulspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Tayfur Bingöl’ün gelişine çektiği sert şutu kaleci Jensen sağına uzanarak kornere çeldi.

Stat: Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil x (Adi Mehremic dk. 44 ?), Duhan Aksu xx, Oğuzhan Berber xx (Kağan Bağış dk. 60 x), Melih Kabasakal xx, Muammer Sarıkaya xx, Ali Yaşar xx, Jetmir Topalli xx (Raymond Owusu dk. 60 x), Emir Kaan Gültekin xx (Aldin Cajic dk. 82 ?), İbrahim Yılmaz xx (Sindri Guri dk. 82 ?)

Yedekler: Alp Arda, Michael Ologo, Abdullah Aydın, Patrick Ebert, Kristal Abazaj

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx (Tayfur Bingöl dk. 50 x), Tayyip Talha Sanuç xx (Welinton dk. 50 x), Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx, Salih Uçan xx, Josef de Souza xx, Gedson Fernandes xx, Jackson Muleka xx (Cenk Tosun dk. 79 x), Kevin N’koudou xx (Nathan Redmond dk. 46 xx), Wout Weghorst xx

Yedekler: Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün

Teknik Sorumlu: Adam David Murray

Goller: N’koudou (dk. 8), Weghorst (dk. 39) (Beşiktaş), Emir Kaan (dk. 26), Ali Yaşar (dk. 86) (İstanbulspor)

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Sarı kartlar: Josef de Souza, Welinton, Redmond (Beşiktaş), Melih Kabasakal (İstanbulspor)